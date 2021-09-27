В сафари-парке «Тайган» тигр травмировал ребенка — СК

В Крыму организовали проверку по факту инцидента в сафари-парке «Тайган». В региональном следственном управлении СК сообщили, что тигр травмировал ребенка.

В сафари-парке «Тайган» родились четыре редких амурских тигренка Инцидент произошел 26 сентября. Отмечается, что 22-летняя женщина подошла вплотную к клетке с хищными животными и перенесла через защитное ограждение ребенка. В ведомстве подчеркнули, что ребенок в результате «получил повреждение руки».

В некоторых СМИ уточняют, что хищник откусил палец годовалому ребенку.