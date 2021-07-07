В Саках из-за ливней затопило несколько частных домовладений

Сильные ливни, обрушившиеся на Крым, не обошли стороной и Саки. В среду обильные осадки выпали на западе полуострова. В Саках были подтоплены несколько домовладений, однако существенных разрушений удалось избежать. Об этом информационному агентству «Крыминформ» рассказал глава местной администрации Александр Овдиенко.

По его словам, подтопленными оказались 4 домовладения. Жертв и разрушений удалось избежать, эвакуированы два человека – «это одиноко проживающие граждане».

Сакский мэр также уточнил, что наибольший удар стихии пришёлся на район улицы Колхозной, которая является самой низменной частью города. Здесь вода покрыла дороги, проникла в заведения общепита, в некоторых местах её уровень поднялся людям по грудь.