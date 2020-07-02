В Саках непогода оставила жителей без света и вызвала подтопления дворов

В городе Саки прошел дождь с градом. В результате непогоды часть населенного пункта осталась без электроэнергии, передает Крыминформ, ссылаясь на главу горадминистрации Александра Овдиенко.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Симферополе Он также отметил, что непогода вызвала подтопления.

«У нас ситуация под контролем. Прошел краткосрочный, но очень обильный дождь, частично с градом. Повалено 31 дерево, есть подтопленные улицы, дворы, частично повреждены крыши трех многоквартирных домов и полгорода без света», – сказал Овдиенко.