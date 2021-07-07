В Сакском районе Крыма назначен врио главы администрации

Михаил Слободяник назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Сакского района, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу райсовета Владислава Хаджиева.
В Крыму назначили председателем Общественной палаты Александра Форманчука «В ходе заседания сессии Сакского районного совета досрочно прекращены полномочия главы администрации Михаила Слободяника. Исполнение полномочий главы администрации временно возложены на заместителя главы администрации района Владимира Сабивчака до назначения нового главы администрации и заключения с ним контракта», – уточнил Хаджиев.
4 августа пройдет конкурс на замещение вакантной должности.