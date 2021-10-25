В Сакском районе Крыма сироте предоставили аварийное жилье

В Крыму возбуждено дело в отношении должностных лиц муниципального учреждения «ЖКХ-Ресурс» Сакского района из-за предоставления некачественного жилья сироте со статусом инвалидности, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

СК проверяет факт предоставления непригодного жилья сироте из Евпатории Сотрудники Следкома обнаружили в соцсетях видеообращение 24-летнего жителя поселка Столбовое Сакского района, который является инвалидом первой группы. Он рассказывал, что сельская администрация выделила ему квартиру в аварийном состоянии. В квартире протекала крыша и были трещины на стенах, а также проблемы с водоснабжением и коммуникациями.

Была организована процессуальная проверка. Оказалось, что в апреле 2019 года «ЖКХ-Ресурс» заключил со строительной фирмой контракт на приобретение квартиры площадью 49 квадратных метро в селе Столбовое для дальнейшего предоставления по договору найма молодому человеку из категории детей-сирот. В итоге учреждение приняло у фирмы квартиру, которая не соответствовала требованиям технического задания и не отвечала санитарным, техническим правилам и нормам.