В Сакском районе Крыма задержали автомобиль с наркоторговцами

В Сакском районе Крыма инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с тремя наркоторговцами, передает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего алуштинца с крупной партией наркотиков В сообщении уточнили, что автомобиль Infiniti был остановлен на автодороге Саки — Орловка.

«В автомобиле находились три человека – водитель и двое пассажиров. У одного из пассажиров обнаружен полимерный сверток, в котором находилось наркотическое вещество «соль», массой около 50 граммов», – говорится в сообщении.