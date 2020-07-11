В Сакском районе сотрудник ППС насмерть сбил водителя мопеда

В Сакском районе Крыма сотрудник полиции выехал на встречную полосу и насмерть сбил водителя мопеда, передает пресс-служба регионального Следкома.

В Крыму погиб человек в результате тройного ДТП Инцидент произошел накануне вечером.

«Сотрудник ППС, находясь за рулем автомобиля Lada Kalina, ехал заступать на смену. На автодороге Новоселовское – Саки в зоне села Охотниково он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мопедом, которым управлял 32-летний сельчанин. Водитель мопеда погиб на месте происшествия», – отметили в сообщении.