В селе под Севастополем обследовали трёхвековое дерево

В Терновке специалисты обследовали дерево-долгожитель. По предварительным оценкам, его возраст чуть менее 300 лет. Считается, что в конце 18 века его посадил известный исследователь Пётр Паллас. Исследование, которые провели сотрудники московской компании «Здоровый лес», поможет определить состояние растения, а также его точный возраст.

Дерево-долгожитель уже давно стало одной из достопримечательностей села Терновка. На протяжении десятилетий вокруг него кипела жизнь населённого пункта – сменялись эпохи, поколения, а дерево всё продолжало разрастаться и крепнуть. Люди даже дали имя своему «соседу» – Платан Палласа – в честь Петра Симона Палласа, известного российского и немецкого учёного, географа и путешественника. В 1793-1794 годах он на личные средства совершил путешествие в южные губернии России, в том числе и в Крым, результатом которого стало «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области». Считается, что именно Паллас посадил в селе этот платан, когда окончательно переехал на полуостров в 1795 году. Однако подтверждений этому факту нет, соответственно, и точный возраст дерева неизвестен. По предварительным оценкам специалистов, ему около 280 лет.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАН: «Если это дерево именное – носит имя Палласа, то надо и доказать, посажено ли это дерево в то время, когда он здесь жил. А жил он здесь очень непродолжительное время – всего лишь 5 лет. Или же это дерево ещё старше и посажено ещё раньше, чем Пётр Симон Паллас тут появился. Независимо от этого, конечно, имя никто менять не будет – оно уже традиционно сложившееся. Но мне было бы очень интересно узнать реальный возраст».

Обследовать дерево по всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы» приехали московские специалисты – сотрудники компании «Здоровый лес». Для точного измерения возраста растения они использовали приростной бурав. Инструмент позволяет взять пробы из ствола живого дерева с минимальным для него вредом. Извлеченный деревянный стержень толщиной с карандаш аккуратно перевезут в лабораторию, где с помощью сверхточного оборудования посчитают древесные кольца и определят точный возраст. Состояние же растения, наличие внутренних повреждений проверили с помощью другого инструмента.

«Сейчас у меня в руках прибор, который называется резистограф. Он в буквальном смысле позволяет заглянуть внутрь дерева. Внутри блока находится очень тоненькое сверло, толщиной всего полтора миллиметра, длиной 45 сантиметров. С помощью этого прибора я буду сверлить ствол дерева и узнаю, есть ли внутри этого дерева стволовая гниль. Будем надеяться, что её там нет».

Результат исследования виден моментально. Принцип прост: на разных этапах бурения прибор затрачивает разное количество энергии, чем больше энергии – тем плотнее в этом месте древесина. Итогами технического и визуального обследования специалисты остались довольны.

АЛЕКСЕЙ АНЦИФЕРОВ, руководитель Центра древесных экспертиз «Здоровый лес»: «Были осмотрены крона, ствол и корневая система, была проведена инструментальная диагностика внутреннего ствола дерева с помощью уникального прибора – резистографа. Можно сказать, что дерево находится в очень хорошем состоянии. Из проблем у него обнаружены только сухие ветви, которые можно обрезать, а также уплотнение почвы – в данном случае можно использовать аэрационный эжектор, чтобы снять уплотнение. И желательно оградить дерево по периметру проекции кроны».

Измерения также показали внушительные результаты: более 6,5 метров в обхвате и 28 метров в высоту. Вскоре этот долгожитель-гигант может приобрести статус особо охраняемого природного объекта, памятника природы, а значит, и получить особый уход. Региональный законопроект, позволяющий это сделать, был принят год назад. Наряду с Платаном Палласа этот статус необходим и ряду других деревьев Севастополя.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАН: «Среди этих уникальных, я считаю, что за статус самого старовозрастного дерева России может побороться наш Патриарх Тавриды – можжевельник, который находится на мысе Сарыч. Ещё одно знаковое дерево для города Севастополя – это, конечно, софора Ушакова в Ушаковой балке. Мы трепетно к нему относимся. Если удастся установить, что это дерево посажено Фёдором Фёдоровичем Ушаковым в тот момент, когда формировалось общественное пространство в Ушаковой балке для нижних чинов. Это дерево, к сожалению, находится в плохом состоянии».

Обследовать эти деревья и найти пути для улучшения их состояния также планируют с привлечением специалистов Центра «Здоровый лес». Обсуждается возможность их масштабного рабочего визита следующим летом.

София Драговоз, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»