В селе Верхнесадовое продолжается капремонт музыкальной школы №6

В селе Верхнесадовое продолжается капитальный ремонт здания филиала Севастопольской музыкальной школы №6. Подрядчик – компания «Темпрано», уже закончила ремонт кровли. В настоящее время на объекте завершается внутренняя отделка помещений. Общая стоимость всех работ – более 6 миллионов рублей. Директор Департамента культуры Правительства Севастополя Ирина Романец проверила ход проведения капитального ремонта.

О старом здании Севастопольской музыкальной школы №6 в селе Верхнесадовое теперь напоминает только ветхое фортепиано. В апреле этого года здесь начался долгожданный капремонт. В настоящее время большая часть внутренних помещений уже преобразилась. В сентябре, когда строители полностью закончат внутренние отделочные работы и займутся фасадом, в обновлённой школе начнутся первые музыкальные занятия. Проверить ход капитального ремонта приехала директор Департамента культуры Правительства Севастополя Ирина Романец.

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «В данном помещении по национальному проекту «Культура» в рамках подпрограммы «Культурная среда» мы производим здесь капитальный ремонт этой школы. Срок окончания освоения этих бюджетных средств у нас 1-го октября этого года. Контрактом предусмотрено проведение полностью капитальных работ внутри помещения музыкальной школы, и отдельные средства мы предполагаем уже в нашем региональном бюджете для приобретения оборудования, инструментов для данной школы».

Подрядчиком по капремонту выступает севастопольская компания – специализированный застройщик «Темпрано». Стоимость всех работ согласно госконтракту – более шести миллионов рублей. На текущий момент уже произведен капремонт кровли, заменены инженерные коммуникации, завершаются отделочные работы. В школе установили современную пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Примечательно, что в здании 1956 года постройки капитальный ремонт не производился ни разу. По словам директора Севастопольской музыкальной школы №6 Егора Криштопа, состояние до ремонта было просто ужасающим.

ЕГОР КРИШТОПА, директор Севастопольской музыкальной школы №6: «Текла крыша, мы же крышу перекрыли. Отопление – здесь не было вообще отопления. Сейчас это отопление автономное. И дыры были в полах, и дыры были в потолке. И закрывались. Не знаю, может не стоит на телевидении говорить, и тазы ставили. Когда люди приходили на концерт, и шёл дождь как сейчас, воду ловили вёдрами – это было».

В непогоду проведение занятий в школе превращалось в настоящий квест. Все тяготы обучения в старом здании почувствовали на себе не только преподаватели в составе 10 человек, но и 86 учащихся.

ЭЛИНА УСЕИНОВА, ученица Севастопольской музыкальной школы №6: «С потолка капала вода. Когда ты входил в школу, там у нас есть люк – оттуда тоже очень сильно капала вода и всегда стояли тазики там, ковры всякие».

Теперь эта история с протекающей крышей уходит в прошлое. Уже в сентябре в обновленном здании Севастопольской музыкальной школы №6 в селе Верхнесадовое прозвенит первый звонок и начнутся занятия. Полностью капитальный ремонт здания школы завершат в октябре.

Николай Кузнецов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»