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В село Первомайское проведут сети водоснабжения от района Ялтинского кольца. Соответствующее решение приняли на заседании Правительства Севастополя в понедельник, 20 сентября. Директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что таким образом власти планируют разгрузить скважину в Хмельницком, которая на данный момент питает оба поселения.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «По результатам проведённой встречи 31.08.2021 года Департаментом городского хозяйства предлагается на рассмотрение мероприятия в Балаклавском муниципальном округе: включение мероприятия в программу 11.12 по строительству и реконструкции, капитальному ремонту водосетей, по мероприятию водоснабжения села Первомайское на сумму 35 миллионов 854 тысячи 900. Проект прошёл соответствующую экспертизу – это прокладка сетей от Ялтинского кольца до самого села Первомайское».

Напомним, жители Первомайского неоднократно обращались с просьбой решить проблему водоснабжения, так как в летний период вода в селе отсутствовала. По словам Евгения Горлова, работы завершат к концу января следующего года.

Также в ходе заседания Правительства принято решение дополнительно оборудовать сети газоснабжения на улице Крестовского в Балаклаве. К домам № 15 и 17 проедут трубопровод протяжённостью 110 метров от пожарной части через дорогу.