В сентябре Крым и Дагестан впервые свяжет прямое авиасообщение

С 23 сентября международный аэропорт «Симферополь» впервые в современной истории начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из столицы Республики Дагестан – Махачкалы. Новый маршрут откроет авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Билеты уже поступили в продажу, передает пресс-служба воздушной гавани.

В августе аэропорт «Симферополь» обслужил почти 1,3 млн пассажиров Прямые рейсы в Крым из Дагестана будут выполняться с 23 сентября по 31 октября дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, а с 7 ноября – по воскресеньям. Время в пути на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200 составит около двух часов.

«ЮВТ АЭРО» возобновит полеты в Крым впервые с 2019 года. Кроме рейсов в Махачкалу авиакомпания также с 23 сентября организует полеты между Симферополем и Казанью.