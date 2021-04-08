В Севастополь на конференцию приехали духовные лидеры мусульман России

В Севастополе проходит международная научно-практическая конференция «Духовные управления мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном служении». В ней приняли участие муфтии и представители духовного управления Ислама со всей России, сотрудники образовательных и просветительских организаций, музеев и библиотек, а также учёные. Гостей мероприятия приветствовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Очень хорошо, что такая конференция состоялась в городе-герое Севастополе. Сегодня в Севастополь на конференцию приехали представители многих регионов. Очень хорошо, что наше духовное управление мусульман Крыма создаёт такой тренд и добилось очень больших результатов в своей работе, которые были продемонстрированы сегодня. Конечно, это был очень серьёзный вызов для всей страны, для всех конфессий, всех нас».

Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев в своём выступлении подчеркнул, что мусульманское духовенство несло свою службу в период пандемии, при этом во всех мечетях Крыма принимались противоэпидемиологические меры. Это позволило не допустить роста заболеваемости коронавирусом.

ХАДЖИ ЭМИРАЛИ АБЛАЕВ, муфтий мусульман Крыма: «Значимость этой конференции для нас очень велика, потому что опыт духовных управлений, других религиозных общин в борьбе и в работе в условиях пандемии для нас очень важен. Сегодняшняя возможность передать этот опыт – очень важно».

В свою очередь, Сергей Аксёнов поблагодарил всех мусульман Крыма за понимание, терпение и ответственный подход в период пандемии коронавируса.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Главная ценность – это человеческая жизнь. Сохранение жизни в нынешних условиях возможно только совместно вырабатывая подходы. Как к государственной власти, так и к службе религиозных организаций. Благодарю духовенство мусульман Крыма, лидеров всех конфессий, который сегодня работают в Крыму. Благодаря такому взаимодействию мы, к счастью, прошли этот этап, работая над тем, чтобы поддержать нашу систему здравоохранения и боролись за каждую человеческую жизнь».