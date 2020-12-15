В Севастополь начали подавать воду из озера у горы Гасфорта. Об этом сообщил Михаил Развожаев на очередном заседании местного Правительства. Использование этого водоёма для нужд города позволит сэкономить около 10 тысяч кубометров воды Чернореченского водохранилища. Кроме того, примерно 25 декабря начнут перебрасывать воду из Кадыковского карьера. Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Нужно в срок завершить, чтобы объект при введении был у нас уже передан «Водоканалу» в эксплуатацию и так далее. Там мы порядка ещё 15 тысяч будем забирать, что позволит снизить практически до 59-60 тысяч потребления в Чернореченском водохранилище».