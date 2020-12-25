В Севастополь прибыл юбилейный поезд из Санкт-Петербурга

25 декабря юбилейный пассажирский поезд «Таврия» по направлению Санкт-Петербург – Севастополь прибыл в наш город. Ровно год назад, после возобновления железнодорожного сообщения с материковой частью России, первый поезд доставил в Севастополь первых пассажиров.

И в этот раз на вокзал состав заезжал под гимн города-героя. На перроне – встречающие.

Многие прибывают в наш город к новогодним праздникам, другие – просто возвращаются домой из командировок или долгосрочных путешествий. Несмотря на несколько дней в пути, пассажиры остаются довольны поездкой.

Напомним, первый пассажирский поезд из Северной столицы в Севастополь отправился 23 декабря 2019 года в 14:00. В режиме телемоста Президент Владимир Путин принимал участие в его отправлении с Московского вокзала. Первым рейсом из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыли 383 пассажира, всего первым рейсом поезда «Таврия» воспользовались 800 человек.