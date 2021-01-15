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В Севастополь пришли морозы. Температура воздуха ночью с пятницы на субботу опустится до -3 градусов по Цельсию, пойдёт снег, а на автомобильных дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщает «Севастопольский Автодор».

Для борьбы с непогодой в ближайшие сутки будет задействовано 14 единиц спецтехники. В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом в районе сёл Гончарное, Орлиное и Тыловое работает 10 единиц спецтехники для уборки снега.

Государственное предприятие продолжает контролировать условия на дорогах Севастополя, чтобы максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта, и просит жителей нашего города пропускать спецтехнику, быть особенно осторожными на пешеходных переходах и перекрёстках, соблюдать дистанцию, не выезжать на дороги на «летней резине». Водителям с небольшим опытом — не садиться за руль, пока не установятся более благоприятные погодные условия.