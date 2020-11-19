В Севастополь впервые прибыл «Поезд Победы»

В Севастополь впервые прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Это единственная в мире иммерсивная инсталляция, посвящённая 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Выставка состоит из 12 тематических зон, расположенных в восьми вагонах поезда. В работе музея используется современное мультимедийное оборудование, создающее максимальный эффект присутствия и погружения. О том, какие экспозиции представлены в передвижной выставке – в сюжете Николая Кузнецова.

Фигуры этих людей настолько реалистичны, что не сразу понимаешь – перед тобой манекены. В Севастополь впервые прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы», в котором время как будто остановилось. Театральный свет, полсотни комплектов звукового оборудования и специальные вибродинамики, более 140 мультимедийных поверхностей создают впечатление, что ты переместился во времени и движешься вместе с поездом.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, корреспондент: «Поезд Победы – это иммерсивная выставка. Основной акцент здесь сделан на полное погружение. С помощью множества манекенов и современного мультимедийного оборудования достигается эффект полного присутствия. И кажется, что ты как обычный советский солдат едешь на фронт, до конца не понимая, что ждёт тебя там – на передовой».

Уникальная выставка состоит из 12 тематических зон, расположенных в восьми вагонах поезда. По задумке авторов, героическое прошлое нашей страны в годы Великой Отечественной войны познаётся через призму движения.

ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО, автор концепции проекта «Поезд Победы»: «Мультимедийное чудо посредством оживления окон. И у зрителя должно появиться ощущение, что он правда едет. А у нас задача создать такое чувство, что он перемещается ещё и во времени. Поэтому пространство вагона мы поделили на совершенно разные периоды».

Выставка начинается с экспозиции, показывающей последние часы перед самым началом войны. В пассажирском вагоне едут простые люди самых разных возрастов, профессий, мировоззрений. Многие ведут разговоры с соседями, кто-то любуется пейзажем за окном.

И только в конце вагона мы видим плачущую женщину – в ней воплощен образ всех солдатских матерей. В её слезах – предчувствие того, какие испытания предстоит пройти нашему народу, понимание того, сколько горя принесёт война.

Мы видим отправку советских солдат на фронт. На лицах молодых людей – тревога. Впереди – тяжёлые испытания боями. На входе в следующий вагон – гора мужской, женской и детской обуви. Зритель становится свидетелем самых страшных преступлений фашисткой Германии – авторы сделали отдельную локацию «Концлагерь». Все манекены максимально реалистичны – семьдесят художников несколько месяцев трудились над их созданием, потребовалось более восьмисот килограммов пластилина и скульптурной глины.

МАРИЯ ВОЛОХ, реквизитор-костюмер проекта «Поезд Победы»: «Интересно было собрать в принципе всю эту тему железнодорожную, потому что каждый вагон уникален по-своему. И именно специфически узко направленный, то есть мы затрагиваем медицинскую тему – мы находимся в санитарном вагоне. Бронетема – броневагон. Например, ставка Рокоссовского, кабинет его – также едет в вагоне. Вагон-баня. Это всё специфично, требует определённых усилий и специального реквизита».

В санитарном вагоне передвижного поезда-музея авторы демонстрируют важную и тяжёлую работу медиков, а также бойцов, столкнувшихся с ужасами войны.

Для создания экспозиции бронепоезда, организаторы выставки «на колёсах» организовали масштабные постановочные съёмки и уникальные исторические реконструкции. С помощью системы дополненной виртуальной реальности зритель может погрузиться в атмосферу настоящих боевых сражений.

Заключительная локация выставки – вагон победы. 1418 дней войны наконец позади, они оставили не только шрамы на теле, но и глубокий след в душах людей, прошедших это страшное испытание.

В уникальном передвижном музее находится 150 скульптур и более 4000 единиц реквизита. Поезд – это метафора жизни советского человека, прошедшего годы войны. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей и их воспоминаниями. В работе музея используется 50 видеопроекторов и 18 видео-стен, создающих максимальный эффект присутствия и погружения.

КОНСТАНТИН ГОЛИК, ученик 6 класса школы №11: «Мне очень все вагоны понравились. Но в третьем вагоне, около третьего вагона я встретил мужчину, который так выглядывал – я очень сильно его испугался. Посмотрел, я думал это живой человек. Но потом посмотрел, это оказывается восковая фигура. Мне в вагонах было немного жутко, что такое настоящее бывает».

В этом году в силу эпидемиологической обстановки, экспозиция будет работать в ограниченном режиме – посещение музея доступно только немногочисленным группам студентов и школьников. Организаторы обещают открыть выставку для всех желающих в следующем году, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»