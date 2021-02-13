В Севастополь второй раз за зиму пришёл снег. В первый выходной недели жители города увидели за окном настоящую метель, а на термометрах – редкую для нашего региона минусовую температуру. По прогнозам синоптиков подобные погодные условия продлятся до конца следующей недели: градусники будут показывать от -1 до -7 градусов.

Как сообщает пресс-служба местного Правительства, коммунальные и дорожные службы города уже начали работу в усиленном режиме – задействована вся снегоуборочная техника «Севавтодора». За минувшую ночь очищено и обработано более 500 километров автомобильных дорог. Основные силы брошены на региональные трассы: Ялта-Севастополь, путь в Байдарскую долину, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Танковое-Оборонное и другие. В черте города посыпаны все основные пути, спуски и подъёмы: улицы Котовского, Хрусталёва, Ленина, Большая Морская, Героев Севастополя, проспекты Генерала Острякова, Октябрьской Революции и другие.

Тем не менее, в связи с ухудшением погоды, местные власти рекомендуют минимизировать поездки на личном транспорте и пользоваться общественным. В противном случае – не забывайте соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными в пути.