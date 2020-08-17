Фото: скриншот с видео очевидцев

В Севастополе 12-летнего скейтбордиста сбила скорая. Авария произошла на пешеходном переходе в районе кинотеатра «Россия», на площади 50-летия СССР.

По информации пресс-службы Правительства города, машина скорой помощи ехала с применением специальных световых и звуковых сигналов. Медицинская бригада обслуживала экстренный вызов – везла женщину с Северной стороны в родильный дом №1 на проспекте Гагарина. У женщины это третьи роды. 12-летний мальчик без сопровождения взрослых выскочил на дорогу на скейте, где его сбил автомобиль скорой помощи.

Машина сразу остановила движение. Роженицу доставили в медицинское учреждение спустя восемь минут. Подростка с переломом верхней трети бедра госпитализировали в пятую городскую больницу.

Бригада была пересажена на резервную машину. Ведётся расследование ДТП.

По уточненной информации, автомобиль 2018 года выпуска, полностью оснащен всем оборудованием и укладками, согласно стандартам оказания медицинской помощи. В автомобиле установлено специальное громкоговорящее устройство.

По свидетельствам очевидцев происшествия, при пересечении пешеходного перехода машина скорой помощи не издавала звуковых сигналов. Однако, в Департаменте здравоохранения это объясняют «спецификой устройства» сигнального оповещения — он подаётся с интервалами, и в моменте, который свидетели смогли зафиксировать на видео, произошла пауза в подаче звукового сигнала.

Руководство «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» приносит извинения пострадавшему в ДТП подростку и его родным. Врачи детского комплекса уже оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Департамент здравоохранения просит свидетелей происшествия направить записи с видеорегистраторов в сообщения официальной группы Севздрава «ВКонтакте»: vk.com/sevdz.

Правительство Севастополя обращается к жителям города с просьбой напомнить детям правила дорожного движения. В частности, на пешеходный переход разрешается выходить только пешком, после того, как удостоверитесь, что не станете помехой для движения транспорта – тем более, специального.