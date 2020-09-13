В Севастополе – 19 вновь заразившихся COVID-19

В Севастополе по состоянию на утро 13 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заразившиеся: люди в возрасте от 5 до 83 лет, в том числе 13 местных жителей и 6 – приезжих.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 638 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 124 человека. За всё время пандемии в городе выздоровели 464 пациента, 20 – умерли.

В инфекционной больнице продолжают находиться под наблюдением 206 человек, в городской больнице №9 –150. Наблюдаются по месту жительства – 313 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».