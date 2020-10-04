В Севастополе 23 новых случаев коронавируса и 103 в Крыму

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По состоянию на утро 4 октября зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает сайт Правительства города. Заболевшие – люди в возрасте от 21 года до 69 лет, из них 6 человек приехали в Севастополь на заработки, остальные – местные жители.

Четыре человека выписаны после выздоровления. В стационарах находится 335 человек. Под наблюдением в инфекционной больнице находится 275 человек, в городской больнице № 9 – 228. Под наблюдением по месту жительства – 441 человек.

В Крыму коронавирус подтверждён за сутки у 103 человек.Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Он уточнил, что 77 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (в том числе 1 случай завозной из Украины), 13 – при скрининге здорового населения.