В Севастополе 31 декабря сделали выходным днём

Фото: Pixabay.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом он заявил на заседании Правительства города в четверг.

«По многочисленным обращениям граждан и организаций предлагается 31 декабря сделать нерабочим днем в Севастополе. Думаю, что с учетом такого насыщенного 2020-го года вряд ли кто-то будет против», – подвел итог Михаил Развожаев.

Руководитель субъекта распорядился подготовить соответствующий документ, сегодня он будет подписан. Михаил Развожаев добавил, что тех, кто занимает государственные должности, это касается в меньшей степени.