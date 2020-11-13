В Севастополе 52 человека заболели коронавирусом, трое умерли

В Севастополе по состоянию на утро 13 ноября зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом. По данным Правительства города, из них 29 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от года до 84 лет. Умерли мужчины в возрасте 68 и 78 лет, женщина 68 лет. Выписаны после выздоровления 170 человек Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3358 человек, выздоровело 2468 человек, 90 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 314 человек: 154 — в инфекционной больнице, 157 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 40 человек, на амбулаторном лечении — 460 человек. Под наблюдением находится 613 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».