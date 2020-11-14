В Севастополе 54 человека заболели коронавирусом, четверо умерли

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По состоянию на утро 14 ноября зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении.

Заболевшие – местные жители в возрасте от года до 78 лет.

110 человек выписаны после выздоровления.

Умер 60-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 72 и 80 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3412 человек.

В настоящий момент выздоровело 2578 человек, 94 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 286 человек: 139 — в инфекционной больнице, 145 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 45 человек.

На амбулаторном лечении — 427 человек.

Под наблюдением находится 619 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».