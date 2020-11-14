В Севастополе 54 человека заболели коронавирусом, четверо умерли

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По состоянию на утро 14 ноября зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении.
Заболевшие – местные жители в возрасте от года до 78 лет.
110 человек выписаны после выздоровления.
Умер 60-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 72 и 80 лет.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3412 человек.
В настоящий момент выздоровело 2578 человек, 94 умерло.
На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 286 человек: 139 — в инфекционной больнице, 145 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 45 человек.
На амбулаторном лечении — 427 человек.
Под наблюдением находится 619 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
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