В Севастополе 55 человек заразились COVID-19 и четыре скончались

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе за сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Все заразившиеся — местные жители в возрасте от 17 до 93 лет, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму за сутки подтверждена смерть шести пациентов с COVID-19 В этот же день после выздоровления были выписаны 152 человека. Число смертей также увеличилось — еще четыре пациента скончались. Таким образом, с начала пандемии в городе умерли 87 человек с подтвержденным COVID-19.

«Умерли мужчины в возрасте 62 и 73 лет, женщины в возрасте 79 и 93 лет», — добавили в пресс-службе правительства.