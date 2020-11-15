В Севастополе 58 человек заболели коронавирусом, один умер

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В Севастополе по состоянию на утро 15 ноября зафиксировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Правительства города. Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет. Умер 75-летний мужчина. Кроме того, 37 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3470 человек. В настоящий момент выздоровело 2615 человек, 95 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 296 человек: 147 — в инфекционной больнице, 146 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в «Изумруде» — 47 человек, на амбулаторном лечении — 397 человек. Под наблюдением находится 672 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».