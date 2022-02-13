Фото: пресс-служба «Севастопольэнерго»

В Севастополе 750 человек остались без света из-за несанкционированных земляных работ по разработке котлована под подпорную стенку. В итоге обвалился грунт, повреждены две кабельные линии напряжением 6000 вольт.

По данным «Севастопольэнерго», ЧП произошло во время строительства двухуровневой заправки по адресу ул. Генерала Мельника, 150. Компания «СМП-287» выполняет эти работы по заказу ООО «Крымнефтесервис». Как отметили в ресурсоснабжающей организации, их представителя не вызывали на объект, согласование с ними также не проводилось.

Эти действия привели к аварийному прекращению электроснабжения 19 трансформаторных подстанций. Жители улиц Генерала Мельника, Горпищенко, 2-ой обороны, района Сапун-горы и частично посёлка Дергачи остаются без света с 17:51 11 февраля. Под отключение попала также насосная СТ «Сапун-гора».

Специалисты «Севастопольэнерго» занимаются аварийным ремонтом поврежденных кабельных линий.

С начала 2022 года «Севастопольэнерго» зафиксировало уже 13 повреждений кабельных линий недобросовестными строителями. И всё это происходит во время отопительного сезона. Подобное безответственное отношение негативно скажется на безопасном и бесперебойном электроснабжении города и может привести к причинению ущерба физическим и юридическим лицам, государственным учреждениям, а также создает угрозу жизни и здоровью людей.