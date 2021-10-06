В Севастополе ажиотажно скупают транспортные карты

В Севастополе – ажиотажный спрос на транспортные карты ЕГКС. В точках продажи их нет, пишет новостной портал ForPost.

Продавец в одном из киосков «Союзпечати» рассказала, что карт не было в наличии уже 2 октября, а 5 октября очень быстро раскупили несколько карт-брелоков, которые поступили в продажу. Такой ажиотаж начался после подорожания стоимости проезда 1 октября, уточнила представитель «Союзпечати». Теперь, пользуясь транспортной картой, можно экономить 6 рублей с каждой поездки.

«Месячный запас карт раскупили с 1 октября. Разлетаются как горячие пирожки», — уточнила киоскёр.

Информация о дефиците карт ЕГКС разошлась в соцсетях несколько дней назад. В одном из постов говорилось, что в кассе диспетчерского пункта «Севэлектроавтотранса» на остановке 5-го километра Балаклавского шоссе появилось объявление о том, что карты закончились во всех пунктах продаж по городу.

Фото: группа «ЧП Севастополь» соцсети «Вконтакте»

Дефицит карт в городе подтвердил директор ООО «ЕГКС» Василий Репин. Он добавил, что ситуацией воспользовались находчивые граждане – появились перекупщики, которые продают карты дороже, чем можно купить в официальных пунктах продажи.

«Это неправильно, потому что у нас стоимость карты единая установлена городом — 80 рублей», — отметил он.

Несколько предложений купить карты обнаружились и на сайте «Авито». Несколько продавцов предлагают приобрести ЕГКС за 100, 150 или даже 600 рублей.

Скриншот с Авито

Вопрос должен решиться уже сегодня. По словам директора ООО «ЕГКС», закуплено около 30 тысяч, и уже даже заказана следующая партия. Василий Репин надеется, что такое количество карт не скупят.

Интересно, что за три года использования ЕГКС такая ситуация – впервые. Раньше запаса всегда хватало всем желающим перейти на этот вид расчёта.

«Мы обычно отгружаем заранее, на складах у агентов все есть, точек продажи много по городу. А вот именно некий ажиотаж в связи с повышением тарифа на проезд и привёл <к такой ситуации>», — отметил представитель оператора.