В Севастополе арестовали на два месяца подозреваемого в госизмене

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу задержанного россиянина, подозреваемого в передаче секретных сведений украинским спецслужбам, передает Крыминформ, ссылаясь на источник в суде.

В Севастополе задержали мужчину, собиравшего сведения для спецслужб Украины «Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – уточнили в сообщении.

Напомним, что в Севастополе был задержан гражданин РФ, который собирал сведения о Черноморском флоте для украинских спецслужб.