В Севастополе автобус с пассажирами въехал в заправку

В районе Ялтинского кольца пассажирский автобус №137, который ходит по маршруту «Севастополь – Кача», въехал в автозаправочный комплекс. Съемочная группа телеканала НТС оказалась на месте аварии и поговорила со свидетелем ДТП. По его словам, водителя автобуса «подрезала» другая машина, но, кроме того, он ехал с превышением разрешённой скорости.

ГЕННАДИЙ ПОПОВ: «Опель начал поворачивать на заправку с правого крайнего ряда. Автобус, посигналил. Ещё дальше машины собирались поворачивать. Автобус ехал с превышением скорости в правом ряду. Посигналил машине. Машина убралась со среднего ряда. А эту он сразу же догнал в бок. Потому что удар в боковую часть был. Я ехал следом и всё это видел».

Водитель автобуса от комментариев отказался. Также, по словам свидетеля аварии, пострадало 4 человека, их увезла скорая помощь с переломами и ушибами. Подробности ДТП на месте выясняют сотрудники ГИБДД.