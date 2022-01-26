В Севастополе автоматически продлят региональные социальные выплаты

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе будет осуществляться автоматическое продление региональных мер соцподдержки. С февраля до апреля 2022 года выплаты будут продлеваться автоматически на основании документов и справках о доходах, которые находятся в органах соцзащиты. Размер пособий и срок продления выплат будут определены действующим законодательством. Такое решение было принято на последнем заседании оперативного штаба. Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди населения.

АЛЛА КОРДОВА, начальник управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения: «Это пособие на ребёнка, пособие на ребёнка одинокой матери, пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, это выплаты на третьего или последующих детей, государственная социальная помощь малоимущим гражданам, а также ежемесячное пособие лицам, проживающим совместно с инвалидами первой группы или второй, в следствии психического заболевания».

Первичная подача документов для оформления социальных выплат осуществляется в порядке предварительной записи и требует личного присутствия.

АЛЛА КОРДОВА, начальник управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения: «В связи с этим большая просьба получателям пособий, которые записались на приём через сайт Департамента труда и социальной защиты по вопросу продления выплат, аннулировать свои записи. Для того, чтобы граждане, которые будут обращаться к нам впервые, имели дополнительную возможность записаться к нам на приём».