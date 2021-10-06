В Севастополе автомобиль с водителем сорвался с обрыва и тот погиб

Легковой автомобиль сорвался с обрыва накануне ночью в районе памятника Героев обороны Севастополя, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В Севастополе женщина, защищая сына, ударила ножом мужа В тексте отмечается, что автомобиль находился на расстоянии 30 метров от береговой линии. В ходе поисков пострадавшего был обнаружен мужчина.

«Силами МЧС России пострадавший был доставлен к береговой черте и извлечен из воды с помощью автолестницы и передан бригаде скорой помощи. От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении МЧС.