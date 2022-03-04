В Севастополе будут судить 25-летнего наркоторговца

В Севастополе задержали и заключили под стражу 25-летнего местного жителя при получении им очередной партии наркотиков для сбыта, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на старшего помощника прокуратуры Севастополя по взаимодействию со СМИ Марину Кузьменко.

В Крыму пытались сбыть полкило наркотиков «В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты из тайников запрещенные к обороту вещества мефедрон, α-PVP и метадон в крупном размере», – рассказала Кузьменко.

По данным следователей, свой преступный «бизнес» молодой человек начал в прошлом году. Он приобретал крупные партии наркотиков, расфасовывал их по пакетикам и прятал в тайниках в разных районах Севастополя для будущих покупателей.