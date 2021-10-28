В Севастополе чаще всего подделывают пятитысячные банкноты

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За 9 месяцев этого года в банковском секторе Севастополя было обнаружено 49 поддельных купюр. Такую статистику приводит пресс-служба регионального Центробанка.

Основная часть фальшивок – пятитысячные купюры. Их было аж 39 штук. Кроме того, были найдены две поддельные стодолларовые купюры США.

В ЦБ подчеркивают, что подлинность банкнот можно проверять самостоятельно, без спецоборудования. Стоит обращать внимание, как минимум на три защитных признака. Специальные элементы должны определяться на ощупь, быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты.

Подсказки, где и какие защитные признаки расположены на банкнотах, можно узнать в бесплатном приложении «Банкноты Банка России» – есть версии для Android и iPhone. Также проверить подлинность банкнот можно на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

Так как большинство поддельных денежных знаков поступает в оборот через торгово-сервисные предприятия, для кассиров действует бесплатная учебная программа Банка России по повышению навыков определения признаков подлинности и платежеспособности банкнот. За девять месяцев 2021 года обучение прошли 700 человек по всей стране, 550 из них успешно сдали тест.