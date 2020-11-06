В Севастополе COVID-19 подтвержден у 84 человек за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 84 жителей Севастополя. Об этом сообщили на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

В Крыму за сутки выявили 130 случаев COVID-19 Также за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных случаев в городе составило 76.

С начала пандемии в Севастополе COVID-19 выявили у 2883 человека. Выздоровели — 1916 человек. А в Крыму с начала года зарегистрировано 10494 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период – 6091 человек.