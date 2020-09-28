В Севастополе COVID-19 выявлен еще у 23 человек за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе диагноз COVID-19 подтвержден у 23 человек, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замгубернатора Александра Кулагина.

Еще 82 человека заразились коронавирусом в Крыму «Всего у нас за неделю заболел 151 человек, за прошлую неделю было 162 человека. Есть достаточно серьезный рост по госпитализации лиц старше 65 лет, на сегодняшний день у нас в стационарах находятся 142 человека старше 65 лет», — сообщил Кулагин.

Он уточнил, что среднемесячный темп прироста остается примерно на одном уровне – 2,3, коэффициент распространения равен 0,84.