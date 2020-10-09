В Севастополе COVID-19 выявлен у младенца, пенсионера и еще 30 человек

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе COVID-19 подтвержден еще у 32 местных жителей, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму скончались еще пять человек с подтвержденным COVID-19 Среди заразившихся есть полугодовалый младенец, а самому старшему пациенту — 83 года.

«От COVID скончался еще один человек – мужчина в возрасте 79 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», — уточнили в пресс-службе.