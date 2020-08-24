В Севастополе COVID-19 заразились три пенсионера и 52-летняя женщина

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе зарегистрировано четыре новых случая COVID-19 за минувшие сутки, передает пресс-служба правительства города-героя.

Еще 55 человек в Крыму заразились COVID-19 за минувшие сутки Отмечается, что трое из четырех заболевших находятся в группе риска. Так, в числе заболевших трое мужчин в возрасте от 72 до 86 лет, а также 52-летняя женщина.

С начала пандемии в городе-героев COVID-19 заразились 468 человек, из них 363 человека уже выздоровели. А в Крыму с начала пандемии зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1378 человек.