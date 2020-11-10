В Севастополе депутаты одобрили назначение вице-губернаторов

В Севастополе согласовали назначение пяти вице-губернаторов города, передает Крыминформ.

Михаил Развожаев победил на губернаторских выборах в Севастополе Четверо из одобренных кандидатов на посты замгубернатора ранее занимали эти должности. Среди них — Алексей Парикин, Мария Литовко, Светлана Пирогова и Александр Кулагин. Пятым вице-губернатором стал экс-директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Михеев.

Ранее губернатор Михаил Развожаев пообещал завершить формирование правительства Севастополя на следующей неделе.