В Севастополе детей с ОРВИ могут начать тестировать на коронавирус

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Дети с симптомами ОРВИ должны сдавать тест на коронавирус. Такое предложение во время аппаратного совещания в Правительстве Севастополя озвучила главный санитарный врач города Анна Мелюх.

АННА МЕЛЮХ, начальник территориального отдела по Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора: «Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, все больные с ОРВИ должны обследоваться на коронавирусную инфекцию. Я прошу департамент здравоохранения обратить внимание на детское население, потому что на сегодняшний момент индикативный показатель не достигает 100%».

В разных учебных заведениях города 31 класс вынужден был уйти на карантин из-за превышения эпидемического порога, связанного с ОРВИ. При этом две школы (№10 и №31), которые на прошлой неделе были закрыты полностью, с 1 февраля вернутся в обычный режим работы.

ЛАРИСА СУЛИМА, исполняющая обязанности директора Департамента образования и науки Правительства Севастополя: «Вместе с тем у нас сократилось на пять классов, где у нас был обнаружен коронавирус. Т.е. детки выздоровели. Мы ведём ежедневный мониторинг утреннего фильтра в наших образовательных организациях. И, по состоянию на сегодня, у нас нет ни одной школы, где превышен порог в 20%. Ситуация сохраняется на уровне прошлой недели».