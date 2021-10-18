В Севастополе дети стали чаще попадать в серьёзные ДТП и получать травмы

В текущем году в Севастополе наблюдается рост количества ДТП, в которых участвуют дети. Несовершеннолетние жители и гости города стали чаще попадать под колёса автомобилей. Кроме того, участились случаи нарушений правил перевозки детей в салоне автомобилей и на общественном транспорте. Печальной статистикой с телеканалом «НТС» поделилась начальник отдела Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю, подполковник полиции Любовь Волкова.

ЛЮБОВЬ ВОЛКОВА, начальник отдела Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю: «По итогам девяти месяцев текущего года на дорогах Севастополя зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых два пятнадцатилетних подростка погибли, 87 детей получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, по всем трём показателям наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, этому есть ряд объективных причин. Первое – это рост населения, особенно за последние два года. Это и увеличение количества зарегистрированных транспортных средств. Это и увеличение туристического потока, и сразу хочу отметить, что 15 детей из различных субъектов Российской Федерации приехали к нам на отдых и стали участниками дорожно-транспортных происшествий».

Кто в большинстве случаев является виновником происшествий, в которых страдают дети? Как защитить своего ребёнка от опасности, подстерегающей на дороге? Как правильно перевозить малышей в салоне собственного автомобиля и что сделать, чтобы ребёнок не пострадал в общественном транспорте – ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в свежем выпуске программы «Актуальное интервью» на телеканале «НТС».