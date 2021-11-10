В Севастополе для контроля за объектами ФЦП нужно 20 миллионов рублей

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В Севастополе 3 ноября объявили тендер на разработку специальной автоматизированной системы (АИС), предназначенной для контроля за объектами Федеральной целевой программы. Подача заявок завершится 11 ноября, передает новостной портал ForPost.

Согласно техническому заданию система за 20 млн рублей будет автоматизировать деятельность исполнительных органов государственной власти и организаций города Севастополя, участвующих в реализации ФЦП, собирать данные о реализации программы, рисовать схемы, показывать на карте, где находятся объекты, оперировать данными о плановом и фактическом исполнении бюджетов по конкретным стройкам. Также будет обеспечена возможность получения «портфолио» по этим объектам.

Благодаря автоматизированной системе планируется до 16 апреля следующего года выстроить четкое понимание о ходе работ на объектах ФЦП. Такой проект обещает повысить эффективность взаимодействия органов власти, сократить трудозатраты и риски, а также централизовать сведения.