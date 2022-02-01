В Севастополе для строительства онкодиспансера в очередной раз ищут строителей

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На выполнение основных работ по строительству онкологического диспансера в Севастополе снова объявлен конкурс, передаёт новостной портал ForPost. Начальная цена тендера – 2,1 млрд рублей. Результаты будут известны 22 февраля.

Напомним, ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» в 2020 году заключила контракт с компанией «РТ-Соцстрой» на 4 млрд рублей. Строительство онкодиспансера планировали начать в конце того же года. Но найти субподрядчика не удалось. На протяжении 2021 года «РТ-Соцстрой» проводил ряд конкурсов, но ни одной заявки на тендер не поступило, поэтому они были признаны несостоявшимися.

При этом история со строительством онкодиспансера ведёт своё начало с 2017 года. Предыдущий глава города – Дмитрий Овсянников – обещал начать возведение объекта, но в итоге все работы откладывались. Это стало одной из причин, почему в 2018 году Заксобрание признало работу Правительства Севастополя неудовлетворительной.

Следующим этапом стало обсуждение расположения будущего медицинского кластера, куда также входит и онкодиспансер. Оно прошло в сентябре 2020 года. На выбранном участке в районе Фиолентовского шоссе растут тысячи деревьев, в том числе и краснокнижные. Экоактивисты просили сохранить это место и перенести строительство медкластера. К тому же, на этом участке, по словам участников обсуждения, находятся карстовые пустоты, а это ставит под вопрос безопасность сооружения.

Власти ответили, что это единственное подходящее место для строительства. Но всё-таки в феврале прошлого года заявили о необходимости корректировки проекта из-за тех самых карстовых пустот. В августе же стало известно, что проект снова пройдёт Госэкспертизу по причине подорожания стройматериалов.