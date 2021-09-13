В Севастополе дома для детей-сирот могут построить на проспекте Победы

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Строительство домов для детей-сирот на улице Кокчетавская «не очень удачное решение» – такое мнение выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев эфире на телеканале СТВ, вернувшись из рабочей поездки на место предполагаемой стройки.МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Не самое лучшее, конечно, место под возможную стройку. Конечно, это опять же, как ни крути, точечная застройка против, которой мы боролись последние два года и не допускали подобного развития. Да, это, конечно, цели другие – это не коммерческое строительство. Это строительство программное. Но тем не менее принципы менять не хотелось бы. И то, о чём мы говорим, должно соблюдаться. Поэтому здесь тем важнее становится вопрос именно нормальной, перспективной, комплексной застройки новых территорий, которых мы обсуждали на Градсовете».Михаил Развожаев сообщил, что городские власти изыскали под застройку альтернативный участок в том же районе, а также добавил, что финансирование проекта сравнительно небольшое.МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Есть альтернативные варианты, которые мы посмотрели. Там же на проспекте Победы есть территория, которая городу принадлежит, которую хотели сделать под инвестиционный проект – строительство парка с парких аттракционов. Там большой достаточно участок и, может быть, это будет даже более логичным решением. Но в любом случае, сейчас всё ещё раз проанализируем, какие уже затраты понесены и как в случае принятия решения о смене площадки, успеем ли мы в срок реализовать всё, что необходимо». Михаил Развожаев отметил, что решение будет принято в ближайшее время. Напомним, севастопольские власти намерены возводить социальное жильё своими силами, ведь закупать квартиры по рыночным ценам у города возможности нет – стоимость квадратного метра уже значительно превышает 100 000 рублей. Однако жители улицы Кокчетавской высказались против такого соседства. Среди основных аргументов, которые приводили люди – дополнительная нагрузка на инженерные сети и насыпной грунт на участке, который местные жители завозили своими силами. Кроме того, севастопольцы опасаются лишиться удобного пути к гаражному кооперативу «Фортуна» и садовому товариществу «Дружба».