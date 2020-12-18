В Севастополе достроили второй модульный корпус для больных COVID-19

Строительство второго модульного корпуса для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы завершено. Об этом в четверг на заседании Правительства города сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас здание подключают к сетям. Ввести койки в эксплуатацию планируют на следующей неделе. Руководитель города отметил, что они получились достаточно высокотехнологичными.

Ранее сообщалось, что в новом модуле будет 34 мельцеровских бокса, в том числе предусмотрены 4 палаты для маломобильных групп граждан. В каждом таком боксе смогут разместиться по 2 пациента, однако, как отмечал губернатор, в случае необходимости вместимость каждой палаты может быть увеличена до трёх человек.

Корпус будет разделен на три зоны: так называемую «грязную» с высокой вирусной опасностью, «серую», где оборудуют санитарные пропускники, и «чистую» – для повседневной работы и отдыха медиков.

Модуль оснастят специальными дезинфекционными рамками и ультрафиолетовыми боксами для передачи еды пациентам.