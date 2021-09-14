В Севастополе ДТП мотоциклиста и пешехода чуть не переросло в драку

Фото: Скриншот видео из группы «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте»

Столкновение мотоциклиста с пешеходом произошло сегодня, 14 сентября, на улице Фадеева, пишет новостной портал ForPost.

Кадры ДТП снял на видеорегистратор очевидец событий. На видео можно наблюдать, как мотоциклист на скорости подъезжает к пешеходному переходу и врезается в мужчину, который как раз начал переходить дорогу.

Из-за удара оба – и пешеход, и мотоциклист – упали. После этого поднявшийся пешеход попытался ударить обидчика ногой. Но это ему не удалось – вероятно, из-за боли мужчина снова опустился на асфальт и согнулся.

По информации очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и ДПС. Чем всё закончилось, неизвестно — в пресс-службе севастопольского УМВД сообщили, что информации по этому ДТП нет.