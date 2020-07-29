В Севастополе два пенсионера умерли от коронавируса

В Севастополе два человека умерли от коронавируса. Они находились под наблюдением в 9-й городской больнице. Диагноз у двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, был подтверждён посмертно. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложнённая пневмонией и отёком лёгких. Эту информацию сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса при Правительстве города.

Кроме того, COVID-19 обнаружили у отца севастопольца, который заболел ранее.

Выздоровели и выписались из больниц ещё три человека.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 242 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 53 человека. Выздоровели 270 человек, 8 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 145 человек, в городской больнице № 9 – 154. По месту жительства – 606 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».