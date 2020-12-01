В Севастополе два водителя пострадали в ДТП

В Севастополе столкнулись два внедорожника, в результате чего оба водителя получили различные травмы, передает пресс-служба УМВД РФ по городу.

В Крыму полицейский скрылся с места ДТП ДТП произошло на Камышовом шоссе с участием авто Hyundai Tucson и Opel Antara. Водитель первого внедорожника не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. Их госпитализировали», — уточнили в ведомстве.