В Севастополе двое детей пытались украсть пожертвования из часовни

МВД проводится проверку по факту попытки кражи двумя детьми пожертвований в часовне на 35-ой батарее в Севастополе, передает пресс-служба УМВД РФ по городу.

В Севастополе двое подростков прикуривали сигареты от Вечного огня Инцидент «всплыл» благодаря видеозаписи, обнаруженной на просторах Интернета.

«На видеозаписи два подростка пытаются достать деньги, оставленные посетителями часовни на 35-й береговой батарее. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия», — уточняется в сообщении.