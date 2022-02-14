В Севастополе эпидпорог по ОРВИ среди школьников превышен на 179%

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Эпидемический порог заболеваемости острыми вирусными инфекциями среди учеников школ в Севастополе превышен на 179%. Тем не менее, несмотря на высокие цифры, специалисты фиксируют снижение на 14% в сравнении с прошлыми неделями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Анна Мелюх на аппаратном совещании Правительства Севастополя.

АННА МЕЛЮХ, начальник территориального отдела по Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора: «Если говорить об острых респираторных инфекциях, то за 6 неделю у нас замечается снижение заболеваемости на 14%. За счёт детей у нас снизилась заболеваемость. Дети от 7 до 14 лет – темпы прироста у нас минус 22%. Дети от 3 до 6 лет – тоже минус по приросту. Если говорить о превышении эпидпорога, то эпидпорог мы всё равно превышаем».

Также в Севастополе уменьшилось количество закрытых классов. На сегодняшний день в городе на карантине 32 класса в 18 школах и 13 групп в детских садах. При этом одна из школ переведена на дистанционное обучение из-за болезни педагогического состава.

ЛАРИСА СУЛИМА, и. о. директора Департамента образования и науки Правительства Севастополя: «Я хочу сказать, что ситуация значительно улучшилась. В сравнении с первой неделей февраля, когда мы фиксировали более 300 классов, которые мы вынуждены были отправлять на карантин. Действительно, за эти 3 недели, мы с Департаментом цифрового развития очень плотно поработали. Мы провели несколько методических семинаров для наших учителей, создали техническую, рабочую группу для оперативного реагирования».