В Севастополе ещё один сквер зачистили от амброзии

Недавно обновлённый сквер на улице Колобова стал одним из очагов произрастания опасного аллергенного сорняка – амброзии. 16 июля Гагаринский муниципалитет мобилизовал силы для зачистки общественного пространства от растения, готового вот-вот зацвести и принести немало беды местным жителям.

На прополку и покос вышли работники управляющих компаний, подрядных организаций и общественность. Амброзия ликвидирована. В работах приняли участие и сотрудники ГБУ «Парки и скверы», на балансе которого находится сквер на улице Колобова. Кроме оказания помощи по зачистке территории от сорняка, специалисты ГБУ обкопали приствольные лунки и выполнили другие работы по уходу за сквером.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Всё, что связано с зелёными насаждениями в виде деревьев, производят «Парки и скверы». И, соответственно, есть ещё и гарантийные обязательства, которые возложены на подрядчика на данных участках, которые, опять же, ведут «Парки и скверы». То есть, в рамках данных мероприятий мы проводим содержание территорий».